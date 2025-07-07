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07 июля 2025 в 10:19

«Это святое!»: врач Мясников о макаронах с сосисками

Врач Мясников опроверг опасность макарон с сосисками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале открестился от запрета хозяйственного мыла и макарон с сосисками. По его словам, подобные советы от его имени распространили фейковые каналы. Мясников призвал подписчиков перестать читать подобные ресурсы.

Макароны с сосисками — это святое! Иногда можно! И хозяйственное мыло — хорошая вещь. Другое дело — зачем?задался вопросом телеведущий.

В качестве примера Мясников привел материалы СМИ, в которых содержатся якобы его рекомендации отказаться от макарон с сосисками из-за их опасности. Кроме того, в публикациях от имени доктора запрещается пользоваться хозяйственным мылом.

Ранее Мясников призвал россиян не читать новости из-за возможного стресса. Он утверждает, что отказаться от этой привычки стоит людям с атеросклерозом.

До этого Мясников рассказал, что побороть симптомы аллергии без приема антигистаминных препаратов невозможно. По его словам, в противном случае человеку потребуется переезд подальше от аллергена.

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