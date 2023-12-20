Зеленский против Путина: сравниваем две пресс-конференции и улыбаемся

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

С самого начала ежегодной пресс-конференции Владимира Зеленского стало ясно, что он попытается оппонировать прямой линии Владимира Путина и его выступлению на расширенной коллегии Минобороны. Вытеснить уже разобранные на цитаты выступления российского лидера из мировой информационной повестки. Правда, сразу выяснилось, что у украинского лидера по-прежнему серьезные проблемы с самоидентификацией. И фраза — «Я не какая-то тряпка!» — очень напомнила его давнее высказывание во время поездки в армию: «Мне 42 года, и я не лох!»

В целом в ходе общения с журналистами в словах Зеленского так и сквозила обида на всех: на украинцев, что не хотят добровольно подчиняться «могилизации», на американских конгрессменов, зажимающих деньги, на старика Байдена, высморкавшегося в его присутствии. А слова «Америка нас не предаст!» прозвучали как отчаянный призыв к хозяевам.

Вся проблема на небе

Зеленский может сколько угодно кокетничать, заявлять, что теперь ему нужен переводчик с русского, продолжать уверять соотечественников, что все идет по плану, а все военные неудачи представлять как успех. Ему хватило наглости уверять, что удалось очистить центральные регионы от оккупации и восстановить коммуникации (это когда Россия поспешила выполнить положения парафированных Стамбульских соглашений, которые киевский режим выбросил в помойку).

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

В остальном он объяснил военные неудачи отсутствием господства в небе, со ссылкой на военных поговорил о необходимости призвать еще 500 тысяч «захисников», чтобы лозунг «воевать до последнего украинца» окончательно материализовался. И обещал в следующем году целый миллион дронов. Заодно обнадежил слушателей, что российский флот уже, якобы, не господствует в Черном море.

Правда, у президента Незалежной проявилась серьезная проблема с памятью, поскольку он на голубом глазу поведал, что Россия не достигла ни одного успеха. Видимо, он надеялся, что присутствующие забыли о падении Бахмута, ничего не слышали о зачистке Марьянки и наступлении в Авдеевке. Но не всегда провалы в памяти носят столь массовый характер.

Ни выборов, ни переговоров

И, конечно, Зеленский не мог обойтись без постоянной ссылки на злокозненную Россию. Цитируя слова Владимира Путина о неизменности целей СВО, «гетман» сделал вывод о том, что Москва не хочет переговоров, хотя минутами позже сам заявил, что не видит в них целесообразности.

Особенно яростно Зеленский настаивал на возвращении к границам 1991 года, не видя по-прежнему, в какую смысловую ловушку себя загоняет. Ведь в 1991 году Украина еще была советской республикой. Потому-то каждый раз Зеленский дает повод пошутить, что он сам мечтает вернуться в СССР.

Фото: kremlin.ru Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Главным открытием стало заявление о том, что за конфликтом на Ближнем Востоке стоит... конечно, Россия. И в результате многие страны колеблются при предоставлении помощи между Украиной и Израилем.

И на таком фоне уже никого не удивляет, что президент Украины всеми силам сопротивляется проведению выборов весной следующего года. В фантазийный мир Зеленского они явно не вписываются.

В стиле stand-up

Конечно, артистическая натура Зеленского проявилась и во время пресс-конференции. Выступал он на фоне вращающихся звезд Евросоюза, хотя перспективы вступления Украины, мягко говоря, туманны. С чувством юмора присутствующие явно восприняли его утверждение, что украинцы относятся к полякам с любовью. Сейчас признаки таких горячих чувств видны повсюду. Отвечая на вопрос об отношениях с Испанией, Зеленский вообще дал понять, что премьер Педро Санчес постоянно только с ним и советуется.

Но вот при его словах о том, что стратегия на фронтах не изменится и возможны только тактические коррективы, вряд ли кто улыбнулся.

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