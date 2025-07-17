Пресс-конференция о форуме «Острова устойчивого развития» пройдет в Москве

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве 18 июля состоится пресс-конференция на тему проведения международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». В рамках мероприятия участникам расскажут о направлениях деловой программы форума, который организуют с 1 по 2 августа в Сахалинской области. Помимо этого, гостям пресс-конференции презентуют площадку события на дронопорте «Пушистый».

На предстоящем форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект» обсудят углеродное регулирование в эпоху глобального кризиса, а также применение низкоуглеродных технологий на практике. Кроме того, гости события послушают выступления спикеров о механизмах достижения углеродной нейтральности в условиях экономического роста и другом. Форум планируется провести в качестве выездной площадки ВЭФ-2025.

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 3 сентября откроется экспозиция «Приморье — мост будущего». Она будет доступна для гостей до 9 сентября на площадке выставки «Улица Дальнего Востока».