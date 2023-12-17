Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие на территории сектора Газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта. При этом разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

Ранее член политбюро палестинского движения Халил аль-Хайя заявил, что ХАМАС возобновит переговоры о заложниках лишь тогда, когда ЦАХАЛ выведет свои войска из сектора Газа. По его словам, ХАМАС хочет полного прекращения агрессии. Главная цель движения — «остановить эту безумную войну».