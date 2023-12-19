Почему «контрнаступ» проиграл «нейросети»? И при чем тут великий Пушкин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Институт русского языка им. Пушкина подвел лингвистические итоги года, выделив самое употребляемое слово. Эксперты сошлись во мнении, что это слово «нейросеть». Новые возможности, которые предоставляет человечеству искусственный интеллект, завладели нашим воображением, а полученные результаты перевернули представления о возможностях «железа». Поэтому частота употребления новомодного термина действительно была велика. Но, как говорится, есть нюансы.

Как быть с «контрнаступом»

Однако внимательные читатели могли бы возразить в том плане, что и в уходящем году преобладали и термины, без которых невозможно отражать ситуацию на фронте, оценивать наш военный потенциал. А блок военной информации по-прежнему преобладает.

В 2023 году крайне широко использовалось заимствованное у братьев-украинцев слово «контрнаступ». То есть контрнаступление украинской армии, которое полностью провалилось. Украинизм потому, видимо, так плотно вошел в нашу лексику, поскольку ассоциировался именно с безнадежными действиями Киева.

Термин «иноагент» известен давно. Но именно в этом году он получил, пожалуй, самое широкое распространение за счет пополнения Минюстом списка подобных персон, суть которого — информирование читателей о характере их деятельности. Потому-то такое упоминание следовало за каждым появлением в эфире или печати подобных двурушников. К этой же группе слов года можно было бы добавить «суверенитет», «русофобия».

У пушкинистов свой подход

Собственно, немало вопросов вызвало и коронование в 2022 году слова «наследие». А ведь это был год начала нашей СВО. И такая аббревиатура действительно была повсюду. А сколько эмоций вызвала частичная мобилизация. Ее обсуждение, естественно, привело к тому, что это слово также могло претендовать на лингвистическое первенство.

Новое звучание получили тогда и термины «релокант» и «релокация». Прежде под этим понятием подразумевалось перемещение бизнесов в более благоприятную среду. В прошлом же году релокантами стали наши соотечественники, срочно перебазировавшиеся в страны безвиза. Их еще прозвали «штурмовиками „Верхнего Ларса“», пограничного пункта на границе с Грузией.

Но Институт русского языка высказался тогда в пользу слова «наследие». Сославшись на то обстоятельство, что в 2022 году много говорилось о сохранении нашего национального наследия, традиций, духовных скреп. Но главное, как пояснили эксперты, хотелось уйти от военной и политической лексики в пользу более нейтральной.

Можно ли разделить живой язык

Конечно, с таким подходом можно было бы и поспорить. Учитывая, что трудно следовать логике такой селекции во время СВО, влияющей на все стороны жизни общества. Но эксперты-пушкинисты и в 2023 году продолжают следовать такому же подходу. Во всяком случае они последовательны.

Может, пора выстраивать два типа лингвистических рейтингов? Выделив самое популярное нейтральное слово. И самый ходовой термин, но политически окрашенный.

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