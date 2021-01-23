Власти Британии хотят выплачивать по 500 фунтов инфицированным COVID-19

https://static.news.ru/photo/18950e4c-5cb8-11eb-be55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все инфицированные коронавирусом в Британии будут получать по 500 фунтов (50,4 тысячи рублей). Об этом сообщили власти страны.

Авторы этой инициативы надеются, что подобная дотация поспособствует самоизоляции граждан в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, сообщает газета The Times.

Такие выплаты, по информации издания, будут обходиться государству в 2 млрд фунтов в месяц. Но их смогут получать только те граждане, которые не могут работать из дома.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты США сообщили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 может стать наиболее распространённым на территории Штатов уже в марте этого года. В настоящее время было зафиксировано 88 случаев инфицирования новым штаммом в 15 штатах страны, писал NEWS.ru.