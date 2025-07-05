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05 июля 2025 в 07:49

Российский дипломат раскрыл, какой шаг Запад предпримет по Украине

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич спрогнозировал эскалацию с Европой по Украине

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Уже в скором времени прогнозируется эскалация конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, это подтверждается риторикой Запада. В частности, курс на накачивание Украины оружием сохраняют Европа и Великобритания.

По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада, — убежден Буякевич.

Собеседник агентства добавил, что Европа и Великобритания не рассматривают переговорные позиции, которые высказывали президент России Владимир Путин и представители делегации в Стамбуле. Речь идет в том числе о необходимости устранения первопричин конфликта.

Ранее британское издание Spectator сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разработала план быстрого завершения конфликта на Украине. По словам журналистов, главными элементами стратегии являются нормализация отношений с Москвой и давление на Киев угрозой прекращения военной помощи.

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