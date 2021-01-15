В США «британский» штамм коронавируса в марте может станет основным

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Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может стать наиболее распространённым на территории США уже в марте этого года. Об этом сообщили в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По информации специалистов, 88 случаев инфицирования новым штаммом было обнаружено в 15 штатах. Есть доказательства, что данная разновидность коронавируса распространяется быстрее, чем другие. Согласно модели распространения, число людей, заражённых этим штаммом, будет стремительно расти и в марте он станет преобладающим.

Специалисты отмечают, что это может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения», также потребуется вакцинировать большее число людей, чем предполагалось ранее, сообщает «Российская газета».

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили вероятности начала второй пандемии коронавируса из-за появления нового и более заразного штамма, писал NEWS.ru.