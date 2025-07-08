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08 июля 2025 в 15:44

Лукашенко потребовал к 1 сентября избавиться от валяющихся чурок

Лукашенко потребовал к 1 сентября избавиться от бесхозных бревен

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал избавиться от чурок — валяющихся в лесах по всей стране бревен, сообщает сайт главы государства. Отмечается, что это нужно сделать к 1 сентября.

Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса, — потребовал Лукашенко.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что народ Белоруссии должен молиться за то, что государство не участвует в военных конфликтах. Он подчеркнул, что сейчас хватает «змей подколодных», которые готовы ринуться в Минск.

До этого Лукашенко заявил, что дефицит белорусской картошки был создан искусственно и по внутриполитическим причинам. По его словам, кое-кто попридержал «бульбу», чтобы дискредитировать главу государства.

Также Лукашенко посоветовал руководителям районов в связи с непростыми погодными условиями высаживать картофель, чтобы не знать проблем. По его словам, заморозки, которые были в конце апреля — начале мая, «свое грязное дело сделали», нанеся ущерб посевам.

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