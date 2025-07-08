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08 июля 2025 в 15:32

«Может подпортить ему карьеру»: продюсер о разводе Мерзликина с женой

Продюсер Дворцов: жена Мерзликина может испортить актеру карьеру после развода

Андрей Мерзликин с супругой Анной Осокиной и сыном Федором Андрей Мерзликин с супругой Анной Осокиной и сыном Федором Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жена и директор Андрея Мерзликина Анна может после развода испортить ему актерскую карьеру, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что актер отличается злопамятностью, и если пара рассталась плохо, это может сказаться и на их деловых отношениях.

Многое зависит от того, как они расстались: остались в хороших отношениях или совсем разорвали отношения и рабочие, и личные, дружеские. Мерзликин — человек злопамятный, и я думаю, что он может своей бывшей жене подпортить жизнь, и она со своей стороны тоже может ему глубоко карьеру подпортить. Он может потерять свои прежние позиции, — сказал Дворцов.

Продюсер отметил, что Мерзликин с самого начала совершил ошибку, смешав личное и работу. Жена Мерзликина Анна является его директором и представляет его интересы. Она выбрала для себя продвигать мужа вместо того, чтобы заниматься собственной карьерой.

Ранее стало известно, что в суде расторгли брак российского актера Андрея Мерзликина с женой Анной. Супруги были женаты с 2006 года, у них четверо детей. Оформление развода совпало с отмечаемым в России 8 июля Днем семьи, любви и верности.

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