«Может подпортить ему карьеру»: продюсер о разводе Мерзликина с женой

Жена и директор Андрея Мерзликина Анна может после развода испортить ему актерскую карьеру, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что актер отличается злопамятностью, и если пара рассталась плохо, это может сказаться и на их деловых отношениях.

Многое зависит от того, как они расстались: остались в хороших отношениях или совсем разорвали отношения и рабочие, и личные, дружеские. Мерзликин — человек злопамятный, и я думаю, что он может своей бывшей жене подпортить жизнь, и она со своей стороны тоже может ему глубоко карьеру подпортить. Он может потерять свои прежние позиции, — сказал Дворцов.

Продюсер отметил, что Мерзликин с самого начала совершил ошибку, смешав личное и работу. Жена Мерзликина Анна является его директором и представляет его интересы. Она выбрала для себя продвигать мужа вместо того, чтобы заниматься собственной карьерой.

Ранее стало известно, что в суде расторгли брак российского актера Андрея Мерзликина с женой Анной. Супруги были женаты с 2006 года, у них четверо детей. Оформление развода совпало с отмечаемым в России 8 июля Днем семьи, любви и верности.