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08 июля 2025 в 15:54

Роспотребнадзор назвал один из самых полезных овощей июля

Роспотребнадзор назвал кабачок одним из самых полезных овощей июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кабачок, по мнению специалистов Роспотребнадзора, является одним из самых полезных овощей, которыми богат июль, пишет «МК в Питере». Этот овощ максимально легко усваивается и приносит огромную пользу организму. Кабачок богат витаминами и минералами, а также способствует улучшению пищеварения.

Эксперты добавили, что кабачок низкокалориен (24 ккал на 100 г) и состоит из воды на 95%. Он насыщает, не прибавляя лишние килограммы. Также кабачок является источником клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения. Овощ содержит калий, магний, фолиевую кислоту, фосфор, тиамин и железо.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что частый полив и затенение помогут сохранить растения в аномальную жару. По его словам, особенно уязвимы в период высоких температур листовые овощи, редис и капустные культуры, которые требуют дополнительного ухода.

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Роспотребнадзор
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