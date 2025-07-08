Роспотребнадзор назвал один из самых полезных овощей июля

Кабачок, по мнению специалистов Роспотребнадзора, является одним из самых полезных овощей, которыми богат июль, пишет «МК в Питере». Этот овощ максимально легко усваивается и приносит огромную пользу организму. Кабачок богат витаминами и минералами, а также способствует улучшению пищеварения.
Эксперты добавили, что кабачок низкокалориен (24 ккал на 100 г) и состоит из воды на 95%. Он насыщает, не прибавляя лишние килограммы. Также кабачок является источником клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения. Овощ содержит калий, магний, фолиевую кислоту, фосфор, тиамин и железо.
Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что частый полив и затенение помогут сохранить растения в аномальную жару. По его словам, особенно уязвимы в период высоких температур листовые овощи, редис и капустные культуры, которые требуют дополнительного ухода.