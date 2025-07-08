Роспотребнадзор назвал один из самых полезных овощей июля Роспотребнадзор назвал кабачок одним из самых полезных овощей июля

Кабачок, по мнению специалистов Роспотребнадзора, является одним из самых полезных овощей, которыми богат июль, пишет «МК в Питере». Этот овощ максимально легко усваивается и приносит огромную пользу организму. Кабачок богат витаминами и минералами, а также способствует улучшению пищеварения.

Эксперты добавили, что кабачок низкокалориен (24 ккал на 100 г) и состоит из воды на 95%. Он насыщает, не прибавляя лишние килограммы. Также кабачок является источником клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения. Овощ содержит калий, магний, фолиевую кислоту, фосфор, тиамин и железо.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что частый полив и затенение помогут сохранить растения в аномальную жару. По его словам, особенно уязвимы в период высоких температур листовые овощи, редис и капустные культуры, которые требуют дополнительного ухода.