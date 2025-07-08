Названы неожиданные причины есть рыбу каждый день Нутрициолог Падолка заявила, что белок из рыбы важен для формирования коллагена

Нутрициолог Катерина Падолка рассказала в беседе с RT о пользе употребления рыбы и подчеркнула ее важную роль в поддержании здоровья кожи. По ее словам, белок из рыбы необходим для формирования коллагена, который отвечает за упругость и плотность кожи.

Белок из этого продукта важен для формирования коллагена — компонента, отвечающего за упругость и плотность кожи. Такие свойства особенно необходимы при таких состояниях, как акне, экзема и розацеа, — объяснила специалист.

Падолка отметила, что жирные кислоты EPA и DHA ослабляют воспаление. Витамины E и D, селен и цинк защищают клетки от повреждения, а омега-3 регулирует выработку кожного сала. Также рыба содержит много селена, цинка и витамина D, которые поддерживают иммунитет и ускоряют заживление ран.

Ранее председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска (АПРФХМ) Наталья Крутикова рассказала, что рыбная продукция в Мурманской области может подорожать из-за штрафов, наложенных на прибрежные компании за нарушение правил рыболовства. По данным организации, рост цен может составить до 15% — на 26 рублей за килограмм.