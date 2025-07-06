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06 июля 2025 в 15:49

Цены на рыбу из Мурманска могут вырасти из-за одного решения

Рыбная продукция из Мурманска может подорожать до 15%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рыбная продукция в Мурманской области может подорожать из-за штрафов, наложенных на прибрежные компании за нарушение правил рыболовства, сообщает председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска (АПРФХМ) Наталья Крутикова. По данным организации, рост цен может составить до 15% — на 26 рублей за килограмм, передает РБК.

Многие компании — это малый и средний бизнес. <…> Если они будут получать такие же штрафы, то это будет грозить либо банкротством, либо поглощением более крупной фирмой. Если будут банкротиться, то квоты начнут перераспределять другим непонятным компаниям, что также может пошатнуть рынок, — заявила Крутикова.

Поводом стал случай с компанией «РК Атлантика», которую суд оштрафовал на 314 тысяч рублей за вылов рыбы без нужных квот. Областной суд оставил постановление в силе, отклонив доводы защиты о том, что действия компании соответствовали международному соглашению. Суд указал, что соглашение Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) от 1975 года не ратифицировано и не действует. Региональное Росрыболовство и Минсельхоз РФ выступили в поддержку компании, однако их мнение суд счел необязательным.

Как уточнила Крутикова, в работе находятся девять аналогичных дел, в некоторых из которых штрафы удалось снизить. Ассоциация намерена идти в кассацию и, при необходимости, в Верховный и Конституционный суды.

Ранее сообщалось, что цены на свежую икру нерки выросли до 9,5 тысячи рублей за килограмм. Это на две тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Стоимость продукта может вырасти к декабрю еще на 50%.

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