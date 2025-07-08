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08 июля 2025 в 15:52

Краб записал «видеоблог» из-за неосторожности туристки на море

В Туапсе туристка выронила смартфон в воду, где с ним начал играть краб

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Туристка случайно уронила iPhone 13 во время катания на сапборде в акватории Черного моря, который оказался на глубине 10 метров, информирует Telegram-канал SHOT. В результате с устройством начал играть краб.

Россиянка каталась на сапе с подругой и решила снять видео. Спутница туристки спросила, держит ли она телефон, на что ей ответили утвердительно. Однако в результате гаджет полетел в воду вместе с подругами.

Смартфон, защищенный вакуумным пакетом, провел под водой около пяти часов, где его обнаружил краб. По словам девушки, морской обитатель около 10 минут тыкал клешней по экрану, словно записывая подводный «видеоблог».

Водолазы подняли гаджет со дна, который продолжил работать. При этом они попросили за операцию вознаграждение в размере восьми тысяч рублей.

Ранее туристка из России раскритиковала гидросамолеты, которые на Мальдивах работают в качестве такси. Женщина призналась, что пользоваться этим видом транспорта страшно. Россиянка пережила ситуацию, когда гидросамолет резко сел в воду из-за испортившейся погоды.
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