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08 июля 2025 в 15:31

Дело участников теракта в «Крокусе» поступило в военный суд в Москве

Теракт в «Крокусе» Теракт в «Крокусе» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материалы в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске поступили во Второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. В течение месяца должны быть решены все связанные со слушанием процессуальные вопросы. Дело рассмотрит коллегия из трех судей.

Поступили материалы уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», которое в ближайшее время пройдет регистрацию на официальном сайте Второго Западного окружного военного суда. Перед назначением даты предварительных слушаний, если они будут необходимы, или даты первого заседания по существу дела судье необходимо будет время до 30 суток, чтобы ознакомиться со всем объемом документов на 19 фигурантов, ходатайствующих о рассмотрении их дела тройкой профессиональных судей, — сообщила представитель суда Ирина Жирнова.

Речь идет о составляющих почти 450 томов материалах дела. В них входит собранная вещественная доказательная база и результаты нескольких десятков судебно-медицинских экспертиз.

Ранее адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщал, что Генпрокуратура передала в судебные органы уголовное дело, связанное с терактом в «Крокус Сити Холле», по которому проходят 19 подозреваемых. Юристы, представляющие интересы потерпевших, планируют подать гражданские иски с требованиями о компенсации ущерба к лицам, обвиняемым в совершении данного преступления.

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Крокус Сити Холл
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