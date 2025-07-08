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08 июля 2025 в 15:22

Врач раскрыла, почему в жару опасно пить воду из пластиковых бутылок

Врач Исрафилова заявила, что пластиковые бутылки в жару могут выделять токсины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пластиковые бутылки с водой могут выделять токсины под воздействием высоких температур, заявила «Газете.Ru» врач Айгюль Исрафилова. В частности, есть риск, что в воду попадут бисфенол А и фталаты. Эти вещества могут навредить эндокринной системе и репродуктивным функциям.

Избегайте хранения воды в пластиковых бутылках на солнце. Используйте бутылки из безопасных материалов: стекло, нержавеющая сталь, тритан. Не используйте одноразовые пластиковые бутылки повторно. Не нагревайте пластиковые бутылки в микроволновой печи, — призвала Исрафилова.

Она уточнила, что бутылки из полиэтилентерефталата (PET) относительно безопасны, но только для одноразового использования при невысоких температурах. Особо рискованно пить из нагретых бутылок газированные напитки. Дело в том, что кислотная среда в их составе может ускорить выделение вредных веществ из пластика, заключила врач.

Терапевт Александр Коньков ранее заявил, что купание в холодной воде чревато судорогами, которые могут привести к летальному исходу. Такой способ охладиться также грозит простудными заболеваниями.

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