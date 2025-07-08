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08 июля 2025 в 12:30

Москвичей предостерегли от купания во время потепления

Терапевт Коньков заявил, что купание в непрогретой воде чревато судорогами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москву наконец пришла жара, однако это не значит, что можно купаться в холодной воде: такой метод охладиться чреват судорогами, заявил RT терапевт Александр Коньков. Они в свою очередь могут привести к летальному исходу. В связи с этим врач призвал горожан дождаться, пока вода прогреется.

Только после того, как погода устойчиво будет теплой и температура воды достигнет +20–22 градусов, можно будет купаться. На данный момент температура воды не выше +15 градусов, что опасно для здоровья, — предупредил Коньков.

Резкий контакт с непрогретой водой чреват простудными заболеваниями. Кроме того, подобный способ охлаждения может вызвать рефлекторный спазм сосудов и сбой в сердечном ритме, добавил врач.

Терапевт Надежда Чернышова ранее напомнила, что начинать купальный сезон можно, когда вода прогреется до +22 градусов. По ее словам, плавание в более холодной воде может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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