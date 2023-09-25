В ООН прокомментировали чествование экс-эсэсовца Хунки в парламенте Канады В ООН заявили что выступают против чествования любых нацистов

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ООН заявили, что выступают против чествования любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности, передает РИА Новости. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на участие нациста Ярослава Хунки в заседании парламента Канады.

Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны? — заявил Дюжаррик.

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение в законодательный орган бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка и принес публичные извинения. По его словам, ни парламентарии, ни члены украинской делегации не знали, кого они будут чествовать.

Ярослав Хунка был приглашен в парламент в честь приезда украинской делегации во главе в президентом Владимиром Зеленским.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД страны и в офис Трюдо. По его словам, приглашением нациста в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.