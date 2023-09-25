Россия направит ноту властям Канады из-за нациста в парламенте Посольство РФ направит ноту в МИД Канады и офис Трюдо из-за нациста в парламенте

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство России в Оттаве направит ноту в Министерство иностранных дел Канады и в офис премьер-министра страны Джастина Трюдо из-за приветствия в парламенте страны ветераны дивизии СС «Галичина», сообщил ТАСС посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов. Он отметил, что власти Канады преступили таким образом как моральные, так и правовые нормы.

Посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, — сказал Степанов.

Между тем, стало известно, что спикер Палаты общин Энтони Рота принес извинения за приглашение в парламент нацистского ветерана. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся и берет на себя полную ответственность за произошедшее. Рота заявил, что ни члены парламента, ни украинская делегация не знали о том, кого они приветствовали. Парламентарий также принес «глубочайшие извинения» еврейским общинам Канады и всего мира.

Ранее агентство Associated Press обратило внимание на фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады, которое состоялось 22 сентября. Тогда собравшиеся, включая украинского лидера и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинскй дивизии, также известной как дивизия СС «Галиция». После войны эсэсовец эмигрировал в Канаду.

После этого глава канадского отделения одной из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит» Майкл Мостин заявил, что властям Канады следует извиниться перед гражданами страны за приветствие в национальном парламенте нациста. Он также подчеркнул, что парламентарии должны объяснить, как могла возникнуть подобная ситуация.