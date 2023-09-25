Канадские евреи потребовали извинений за приветствие нациста в парламенте «Бней-Брит»: власти Канады должны извиниться за приветствие нациста в парламенте

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Властям Канады следует извиниться перед гражданами страны за приветствие в национальном парламенте нациста, служившего в годы Второй мировой войны в дивизии СС «Галиция», заявил в эфире телеканала CTV глава канадского отделения одной из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит» Майкл Мостин. Он также подчеркнул, что парламентарии должны объяснить, как могла возникнуть подобная ситуация.

Мы ожидаем содержательных извинений. Парламент должен извиниться перед всеми канадцами за это безобразие и дать подробное объяснение того, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии, — сказал Мостин.

Ранее агентство Associated Press обратило внимание на фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады, которое состоялось 22 сентября. Тогда собравшиеся, включая украинского лидера и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинскй дивизии, также известной как дивизия СС «Галиция». После войны эсэсовец эмигрировал в Канаду.

Дивизия СС «Галиция» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины. В 1944 году была почти полностью уничтожена, после чего ее переформировали и использовали в боях в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае бойцы дивизии сдались в плен войскам Великобритании и США.