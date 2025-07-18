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18 июля 2025 в 21:42

«Много шума из ничего»: Москва ответила на обвинения Канады в кибератаках

Посольство РФ опровергло обвинения Канады в кибератаках на союзников Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Канаде опровергло в соцсети X обвинения Оттавы в кибератаках против Великобритании и других стран, поддерживающих Украину. Дипломаты отреагировали на обвинение главы МИД Канады Аниты Ананд, министра обороны Дэвида Макгинти и министра общественной безопасности Гэри Анандасангари.

Много шума из ничего, — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии.

Ранее Великобритания ввела санкции против 18 россиян, которых Лондон считает причастными к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников Главного управления Генштаба ВС России. Утверждается, что их действия были ориентированы на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства» или других стран. С аналогичными формулировками под санкции подпал 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.

Всем подпавшим под санкции россиянам запрещен въезд в Великобританию. Счета организации и физических лиц в британских банках будут заморожены в случае обнаружения.

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