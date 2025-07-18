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18 июля 2025 в 14:59

Великобритания обвинила 18 россиян в кибератаках и ввела санкции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Великобритания ввела санкции против 18 россиян, которых Лондон считает причастными к кибератакам, следует из опубликованного МИД Соединенного Королевства черного списка. Рестрикции коснулись сотрудников Главного управления Генштаба ВС России.

В списке говорится, что их действия были ориентированы на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства» или других стран. С аналогичными формулировками под санкции подпал 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.

Всем подпавшим под санкции россиянам запрещен въезд в Великобританию. Счета организации и физических лиц в британских банках будут заморожены в случае обнаружения.

В пятницу, 18 июля, послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. Позже его утвердил Совет ЕС, рестрикции вступили в силу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 18-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза окажется ударом в «самое сердце военной машины» России. По ее словам, ограничения затронут банковский, энергетический и военно-промышленный секторы страны. Кроме того, Евросоюз собирается утвердить новейший механизм динамического потолка цен на нефть из России.

Великобритания
санкции
Генштаб ВС РФ
кибератаки
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