Спикер канадского парламента принес извинения за чествование нациста

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Рота

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение в законодательный орган бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка и принес публичные извинения, передает ТАСС. По его словам, ни парламентарии, ни члены украинской делегации не знали, кого они будут чествовать.

Впоследствии я получил дополнительную информацию, из-за чего я теперь сожалею о своем решении <...>. Особенно я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира, — сказал Рота.

Канадские законодатели и премьер-министр страны Джастин Трюдо рукоплескали нацисту на прошлой неделе. Его пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе в президентом Владимиром Зеленским.

Глава канадского отделения одной из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит» Майкл Мостин потребовал от властей страны извинений. Он также подчеркнул, что парламентарии должны объяснить, как могла возникнуть подобная ситуация.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД страны и в офис Трюдо. По его словам, приглашением нациста в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.