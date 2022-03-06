В ООН назвали число беженцев, покинувших Украину

За последние 10 дней число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передаёт Lenta.ru. По словам Гранди, кризис, связанный с беженцами в Европе, растёт самыми быстрыми темпами со времён Второй мировой войны.

В первые дни марта Гранди в своём Twitter сообщил о миллионе украинских граждан, покинувших страну. Он предположил, что с Украины может выехать до четырёх миллионов человек. При этом верховный комиссар выразил надежду, что такого числа перемещённых лиц не будет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении организовать фонд для помощи Украине и ближайшим странам, готовым разместить беженцев. По словам главы американской внешнеполитической службы, сказанным в ходе брифинга после встречи с президентом Молдавии Майей Санду, США выскажут признательность всем соседям Украины, готовым принять её жителей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».