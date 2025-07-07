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07 июля 2025 в 13:20

Лавров нашел в документах ООН аргумент против целостности Украины

Лавров: Украина не может претендовать на целостность из-за декларации ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украина не может претендовать на территориальную целостность, поскольку власти в Киеве не представляют интересы юго-востока страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet. Министр напомнил, что Генассамблея ООН еще в 1970 году приняла Декларацию о принципах международного права.

В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что украинские власти проигнорировали право на самоопределение русскоязычных регионов. По его словам, это также лишает Киев оснований ссылаться на принцип территориальной целостности.

Кроме того, глава МИД заявил, что Россия и Венгрия готовы объединить усилия в защите своих соотечественников на Украине. Он объяснил, что обе страны выступают против насильственной украинизации и дискриминации. Лавров также напомнил, что Киев, вопреки собственной конституции и международным обязательствам, принял законы, направленные на полное вытеснение русского языка и культуры.

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