В ЛНР заявили, что НАТО отслеживает «почти каждый сантиметр» Донбасса МИД ЛНР: страны НАТО отслеживают почти каждый сантиметр Донбасса со спутников

Фото: U.S. Navy

Разведка стран — членов НАТО отслеживает почти каждый сантиметр Донбасса со спутников, заявил в эфире Первого канала помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Он отметил, что это является большим минусом для республики, так как дает военно-политическому блоку преимущество.

Идет большая разведка со стороны блока НАТО, [в частности] Америки, это спутниковая группировка, огромные эшелоны, которые сегодня работают и показывают практически каждый сантиметр нашей земли, и это, безусловно, тоже является для нас минусом, а для них плюсом, — сказал Киселев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Она подчеркнула, что Вашингтон также отдал приказ стрелять по гражданскому населению и поручил американским инструкторам помогать солдатам ВСУ целиться.

Во вторник официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.

О том, что Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на дистанции 300 километров, сообщил ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что в обозримом будущем Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, но не уточнил их дальность.