Басурин: Украина уже получила ракеты HIMARS дальностью до 300 км

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км представители нармилиции находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.

Соответственно, если они сейчас заявляют [о поставках ракет дальностью] 150-180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть, — добавил Басурин.

О том, что Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на дистанции 300 километров, ранее сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что в обозримом будущем Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, но не уточнил их дальность.