В Украине понадеялись вскоре получить дальнобойные ракеты для HIMARS Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о скором получении дальнобойных ракет для HIMARS

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

В обозримом будущем Киев может получить более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает издание «Страна». Какой именно дальности вооружение предполагается получить, он не уточнил.

Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны, — сказал Данилов.

Однако накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев недоволен количеством поставляемого с Запада оружия. По его словам, Украина стабильно получает арсенал со всего мира, но его недостаточно. При этом он отметил, что РСЗО HIMARS и других видов тяжелого вооружения в составе ВСУ скоро «будет еще больше».

О том, что Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на дистанции 300 километров, ранее сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов.