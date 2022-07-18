Украина недовольна количеством поставляемого с Запада оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина. По его словам, Киев стабильно получает вооружение со всего мира, но поставляемого количества недостаточно. Однако он добавил, что реактивных установок залпового огня HIMARS и других видов тяжелого вооружения в составе ВСУ скоро «будет еще больше».
Снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным. Но тяжелого вооружения, в том числе американских РСЗО HIMARS, гаубиц и танков, будет еще больше, — сказал Кулеба.
Ранее стало известно, что представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил: российские военные уничтожили высокоточным оружием наземного базирования пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS.
18 июля Совет ЕС достиг политического решения о предоставлении Украине пятой партии военной помощи на €500 млн, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Общий объем средств на поставки оружия Киеву из Европейского фонда мира теперь составляет €2,5 млрд.