МО России: РСЗО HIMARS удалось уничтожить в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Красноармейска Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, сообщил представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что Вооруженные силы РФ за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS над Украиной и Донбассом.

В ведомстве отметили, что за последние сутки также удалось уничтожить несколько пунктов управления ВСУ и как минимум шесть складов боеприпасов. На одном из промышленных предприятий в Одессе высокоточными ракетами большой дальности уничтожили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, которые Украине ранее передали страны НАТО,.

Истребительной авиацией ВКС России был сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Под Херсоном российские войска перехватили ракету «Точка-У».

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать взвод реактивных систем залпового огня, несколько артиллерийских взводов гаубиц и орудий Д-30. Военная техника ВСУ оказалась уничтожена в 189-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в городе Чугуев Харьковской области. Противник потерял около 200 военных. Помимо этого, ВКС вывели из строя более 10 единиц бронетанковой техники. Также сообщается о участившихся случаях дезертирства в ВСУ на фоне потерь личного состава.