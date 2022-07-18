Европа отправит Украине еще полмиллиарда евро Совет ЕС выделит Украине дополнительные €500 млн военной помощи

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет ЕС достиг политического решения о предоставлении Украине пятой партии военной помощи на €500 млн, сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. Общий объем средств на поставки оружия Киеву из Европейского фонда мира теперь составляет €2,5 млрд.

Я приветствую решение Совета ЕС о выделении пятого транша для помощи Украине из Европейского фонда мира. Теперь ЕС поддержал военной техникой украинские вооруженные силы на сумму в €2,5 млрд, — написал Мишель.

Ранее сообщалось, что среди американских политиков назревает недовольство тратами на оказание военной помощи Украине. Не исключено, что Вашингтон в скором времени прекратит поддержку Киева, и это может произойти по трем причинам, включая возможную победу республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, нарастание недовольства среди простых американцев, а также затягивание конфликта.