Названы условия прекращения военной помощи Украине The Economist: США могут прекратить поддержку Украины по трем причинам

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Среди американских политиков назревает недовольство тратами на оказание военной помощи Украине. Не исключено, что Вашингтон в скором времени прекратит поддержку Киева, и это может произойти по трем причинам, пишет The Economist.

В качестве первой издание называет возможную победу республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Особенно осложнит дальнейшее предоставление Украине помощи, если среди них будут преобладать молодые политики.

Второй причиной может быть нарастание недовольства среди простых американцев. Политикам становится все сложнее объяснять им необходимость трат бюджетных средств на помощь стране, которая находится за «полмира» от США, говорится в публикации.

В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте, — отмечает издание.

При этом указывается, что среди сторонников республиканцев готовы терпеть рост цен на топливо и инфляцию ради Украины только 44%, тогда как среди демократов — 78%.

Третьей причиной, по которой Вашингтон свернет помощь Киеву, может стать затягивание конфликта. Даже ближайшие союзники президента США Джо Байдена уже начали задаваться вопросом, «может ли Америка вскоре устать от этого бремени».

Ранее сообщалось, что власти США решили поменять свой подход к поддержке Украины. Вашингтон будет переводить Киеву только по $1 млрд, и то если украинское руководство «хорошенько попросит».