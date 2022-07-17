В США заявили об изменении подхода к поддержке Киева The American Conservative: США решили проводить более поэтапную поддержку Киева

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Конгресс США

Американские власти решили поменять свой подход к поддержке Украины, она будет производиться более поэтапно, написал обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. По его словам, теперь США будут переводить Киеву только по $1 млрд, и то если украинское руководство «хорошенько попросит».

Белый дом и конгресс изменил подход к оказанию военной и иной помощи Украине, сделав его более поэтапным. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят, — заявил Брэдли Девлин.

По его словам, все дело в том, что средства и оборудование, которые отправляют в Киев, достаточно сложно отследить.Значительная часть этих денег все равно уходит «за дверь». При этом общественность в США все больше недовольна фактом, что Вашингтон пытается принимать участие в конфликте на Украине, отмечает Девлин. Поэтому американские власти решили для начала поменять свою систему поддержки Киева.

Ранее стало известно, что впервые, после того как Россия начала спецоперацию на Украине, в Киев прилетели члены сената США, представляющие обе главные американские партии. Республиканец и демократ провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы тот не сомневался, что поддержка Украины со стороны США остается неизменной, невзирая на то что обе партии не могут найти общий язык ни по одному вопросу.