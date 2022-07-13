Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для HIMARS Украина ведет переговоры с США по ракетам для HIMARS, способным поражать цели на расстоянии до 300 километров

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на дистанции 300 километров, сообщил в эфире телемарафона член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов.

Государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у нас есть до 70 километров, — указал депутат.

Известно, что HIMARS способны вести огонь оперативно-тактическими ракетами, при использовании которых дальность поражения может превышать 300 километров.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину. Среди приоритетных потребностей Киева системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи, указывают авторы статьи.

Военный эксперт Константин Сивков сегодня днем заявил, что российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS. Он добавил, что ракеты этой системы во многом идентичны «Ураганам».