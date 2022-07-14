США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбаса при помощи установок HIMARS, заявила в ходе брифинга представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Вашингтон также отдал приказ стрелять по гражданскому населению.

ВФУ повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться, — сказала Захарова