В Казахстан с начала мобилизации въехали более 200 тысяч россиян Глава МВД Казахстана: в республику с начала мобилизации въехали более 200 тысяч россиян

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С момента объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов. По его словам, за этот период из Казахстана выехали 147 тысяч россиян, передает ТАСС.

С 21 сентября в Казахстан въехали около 200 тысяч граждан России, выехали — 147 тысяч, — сказал Ахметжанов.

Министр также отметил, что за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян: четверо после драки в Уральске и трое, которые в прошлом месяце пытались незаконно пересечь границу двух стран.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков ранее сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в страну въехали 98 тысяч россиян, 64 тысячи покинули республику.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян.