Казахстан проведет переговоры с РФ из-за роста числа прибывающих россиян Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ из-за роста числа прибывающих россиян

Фото: shutterstock.com

Казахстан в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, республика готова проявить заботу и безопасность о мигрантах, передает ТАСС. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября на территорию республики въехало около 98 тысяч россиян.

Большее число россиян вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос, — сказал Токаев.

Глава республики добавил, что в этой непростой ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность. Токаев подчеркнул, что приезжим из-за рубежа будет оказана помощь, но они не получат никаких преференций.

В то же время премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства заявил, что на фоне притока мигрантов в страну будут в первую очередь учитывать интересы казахстанцев. Он поручил принять меры в связи с быстрым ростом цен на аренду жилья, поскольку жители республики оказались из-за этого в затруднительном положении.

Первоочередной приоритет для нас — в первую очередь интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства, — заявил Смаилов.

Ранее сообщалось, что в граничащих с Казахстаном Тюменской и Курганской областях закрыли выезд мужчинам призывного возраста.