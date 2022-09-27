Названо число россиян, въехавших в Казахстан с начала мобилизации МВД Казахстана: с 21 сентября в Казахстан въехали 98 тысяч россиян

Фото: shutterstock.com

После объявления в РФ частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, заявил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков. По его словам, еще 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику, передает РИА Новости.

На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы — порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина, — сказал Аталыков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, на фоне притока мигрантов будут в первую очередь учитывать интересы казахстанцев. Он поручил принять меры в связи с быстрым ростом цен на аренду жилья, поскольку жители республики оказались из-за этого в затруднительном положении.

27 сентября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что страна намерена выдавать России уклонистов, однако только тех, кто подпадает под ряд условий для этого. Выдача гражданина российской стороне произойдет, если россиянин объявлен в международный розыск и в РФ против него возбуждено дело, при этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.