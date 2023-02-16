В Госдепе ответили на обвинения Лаврова Представитель Госдепа Прайс: США и Запад не навязывают миру свои правила

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США и страны Запада не навязывают правила для остального мира, потому что основные правовые нормы определяются коллективно мировым сообществом, пишут «Известия». Так дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад пытается «приватизировать» международные организации вроде ОЗХО, ОБСЕ и различных секретариатов ООН.

Эти правила были написаны международным сообществом после Второй мировой войны, для того, чтобы предотвратить третью мировую войну. Так что любая попытка изобразить, что Запад устанавливает свои собственные правила ― это не больше чем сотрясение воздуха, — сказал Прайс.

Он при этом не стал отвергать обвинения в адрес американской стороны в том, что Вашингтон оказывает давление на международные организации для продвижения своих национальных интересов.

15 февраля Лавров заявил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН о необходимости международного расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он уточнил, что Москва не согласна с позицией организации об отсутствии полномочий проводить разбирательство.