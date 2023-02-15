Лавров анонсировал специальное заседание Совбеза ООН

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН о необходимости международного расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция которого ведется на YouTube-канале МИД РФ. Он уточнил, что Москва не согласна с позицией Организации об отсутствии полномочий проводить разбирательство.

Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генеральный секретарь ООН устами своего официального представителя уже сказал, что у ООН нет полномочий, нет мандата осуществлять такие расследования. При всем уважении, мы с такой позицией не согласны, — сказал Лавров.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, где заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.