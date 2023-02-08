Американский журналист обвинил США и Норвегию в подрыве «Северных потоков» Американский журналист Херш: взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Водолазы ВМС США заложили взрывчатое устройство под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» летом 2022 года под прикрытием учений НАТО, заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, три месяца спустя разведывательный самолет ВМС Норвегии сбросил в этот район гидроакустический буй и активировал взрывчатку. Подлинность статьи о причастности США к подрыву «Северных потоков» журналист подтвердил агентству РИА Новости.

Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток», — сказал Херш.

По словам журналиста, власти США планировали диверсию на «Северных потоках» в условиях строгой секретности, а поводом для этого послужило большое скопление российских войск на границе с Украиной до начала СВО. Он подчеркнул, что США воспринимали газопровод как угрозу для Украины, поскольку страны Европы из-за «газовой зависимости» могли отказаться вводить санкции против Москвы и поддерживать Киев деньгами и вооружением.

Херш отметил, что планированием подрыва занимался советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, который по поручению президента страны Джо Байдена собрал опергруппу из работников ЦРУ, Госдепа, Минфина и Объединенного комитета начальников штабов для совместной проработки атаки на газопровод. Как указал журналист, Вашингтон планировал взорвать «Северные потоки» через два дня после учений, но побоялся, что все улики укажут на него, поэтому операция была перенесена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин до сих пор не озвучил свои предположения по виновным в диверсии на «Северных потоках». Немецкий политик считает, что сначала должно пройти тщательное расследование.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.