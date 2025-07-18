Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:27

В 18-й пакет санкций против России вошел «Северный поток»

Каллас: 18-й пакет санкций запретит использование трубопроводов «Северный поток»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европейский союз готовит 18-й пакет ограничительных мер, который предусматривает запрет на использование трубопроводов проекта «Северный поток», заявила в соцсети X руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Также планируется ужесточение механизма потолка цен на российскую нефть.

Трубопроводы «Северный поток» будут запрещены. [Будет введен] более низкий потолок цен на нефть, — написала Каллас.

До этого постоянные представители стран ЕС после двухмесячных обсуждений достигли согласия по 18-му пакету ограничительных мер против России. Ожидается, что в ближайшее время Совет Евросоюза официально утвердит данный документ, после чего санкции приобретут юридическую силу. В новый пакет вошли меры против танкерного флота, перевозящего российскую нефть, расширение перечня санкционных физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций. Он пояснил, что продолжение блокировки этого решения не принесет практической пользы. Фицо констатировал исчерпание всех возможностей для переговоров с Еврокомиссией о поставках газа на приемлемых условиях.

санкции
Европа
Северный поток
Кая Каллас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Социологи рассказали, какой процент россиян доверяют Путину
В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать хотелки Зеленского
На Западе усомнились в законности нового правительства Украины
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.