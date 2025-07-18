В 18-й пакет санкций против России вошел «Северный поток»

Европейский союз готовит 18-й пакет ограничительных мер, который предусматривает запрет на использование трубопроводов проекта «Северный поток», заявила в соцсети X руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Также планируется ужесточение механизма потолка цен на российскую нефть.

Трубопроводы «Северный поток» будут запрещены. [Будет введен] более низкий потолок цен на нефть, — написала Каллас.

До этого постоянные представители стран ЕС после двухмесячных обсуждений достигли согласия по 18-му пакету ограничительных мер против России. Ожидается, что в ближайшее время Совет Евросоюза официально утвердит данный документ, после чего санкции приобретут юридическую силу. В новый пакет вошли меры против танкерного флота, перевозящего российскую нефть, расширение перечня санкционных физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций. Он пояснил, что продолжение блокировки этого решения не принесет практической пользы. Фицо констатировал исчерпание всех возможностей для переговоров с Еврокомиссией о поставках газа на приемлемых условиях.