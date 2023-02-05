Пушков: западная элита занимается целенаправленным обнулением истории

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что западная элита занимается целенаправленным обнулением истории. Так он прокомментировал удаление руководством американской онлайн-платформы Change.org петиции от граждан Италии, которые выступили против искажения истории освобождения Освенцима после появившихся в СМИ заметках о том, что этот подвиг совершен украинскими военными, а не советскими.

Действия такого рода я уже не раз называл целенаправленным обнулением истории. И именно такие действия указывают на идейную пропасть, формирующуюся между нами и западным, прежде всего англо-саксонским миром. Западная элита навязывает населению нужную ей систему ложных представлений, — написал Пушков.

Он подчеркнул, что навязывание населению ложных представлений — в перспективе «куда более вредоносно, чем разрыв экономических связей».

Комитет по международным делам сената Конгресса США в конце прошлого года принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной геноцидом. Документ носит символический характер и не влечет за собой никаких обязательств к исполнению. В нем осуждается Россия «за совершение актов геноцида против украинского народа».