В США сочли действия России на Украине геноцидом В сенате США приняли резолюцию о признании действий России на Украине геноцидом

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет по международным делам сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета. Документ носит символический характер и не влечет за собой никаких обязательств к исполнению.

Это так, — подтвердил принятие резолюции собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Документ осуждает Россию «за совершение актов геноцида против украинского народа».

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что на Украине с 2014 года начался геноцид русскоязычного населения. Он отметил, что на место законно избранного президента Януковича посадили правительство с правым уклоном, которое придерживается идеологии Степана Бандеры. Экс-военный указал на правовые ограничения, которые были приняты в отношении русского языка на Украине за последние несколько лет.

В свою очередь сербский режиссер Эмир Кустурица предположил, что украинский конфликт — это война Киева против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма. Попытки России защитить этот народ, по его мнению, не имеют ничего общего с войнами США ради захвата месторождений нефти.