В Ереване умер участник акции протеста

Фото Арам Нерсесян/РИА Новости

В Ереване один из участников акции протеста скончался в палаточном лагере. Причиной смерти стала остановка сердца, передаёт Sputnik Армения со ссылкой на представителя Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом «остановка сердца» доставлен гражданин, личность которого не установлена. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными, — написала Даниелян в соцсетях.

В Армении акции протеста начались в конце апреля. Активисты требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

Оппозиция анонсировала создание временного правительства после ухода нынешних властей. В ходе правительственного часа в парламенте 4 мая член оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян озвучил требование об отставке армянского премьера, которого обвинили в провале защиты интересов Еревана, экономических проблемах и уступках по вопросу «статуса» Карабаха.