Никола в отставку: протесты в Армении становятся всё активнее Армянская оппозиция, начавшая 2 мая перекрывать улицы Еревана, обещает«свергнуть власть» в короткие сроки

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. Несмотря на то что протесты продолжаются в республике с 25 апреля, в последние дни усилились опасения, что они могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса. Оппозиция уже обещает, что уличная активность обязательно приведёт к «свержению власти».

Новая фаза антиправительственных выступлений началась в эти выходные, когда в Ереван подтянулись группы оппозиционеров, начавшие шествие из других городов республики. Протестующие, символическим центром активности которых стала столичная площадь Франции, выкрикивали лозунги «Армения без Никола», многие держали в руках плакаты с надписью «Карабах». С 2 мая демонстранты стали перекрывать улицы в столице, заявив, что хотят «парализовать центр Еревана». Полиция, судя по сообщениям демонстрантов в Telegram-каналах, действует довольно жёстко, пуская в ход дубинки. На момент написания материала сообщалось о нескольких сотнях задержанных.

Причиной для недовольства стали прозвучавшие не так давно со стороны главы правительства высказывания о том, что международное сообщество ждёт от Еревана снижения планки требований по карабахскому вопросу. Слова были немедленно интерпретированы как признак готовности двигаться к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

В кампании сопротивления приняли участие представители основных оппозиционных сил, в том числе партии «Дашнакцутюн», блока «Армения» Роберта Кочаряна, Республиканской партии Армении и возглавляемого Артуром Ванецяном парламентского блока «Честь имею».

Ванецян связал нынешние акции с «реинкарнацией армянской нации». В свою очередь один из лидеров протеста Ишхан Сагателян, который является вице-спикером Национального собрания (парламента) Армении, обратил внимание на то, что уличная активность «в ближайшее время приведёт к свержению власти».

Для нас неприемлем любой политический статус Карабаха в составе Азербайджана, —подчеркнул он.

По его словам, Пашинян «предал доверие народа и должен уйти».

Никол Пашинян primeminister.am

«Статусное» недовольство

В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Брюсселе, после чего поручили главам МИД «начать подготовительную работу» к мирным переговорам. Фундамент для этого есть: в марте Баку представил серию рамочных предложений по заключению соответствующих договорённостей, которые включают взаимное признание территориальной целостности. В случае согласия Армения фактически откажется от попыток оспорить статус Карабаха. Комментируя это, Пашинян пояснил: если в прошлом Ереван закладывал в основу «статусный» вопрос, «откуда вытекали вопросы гарантий безопасности и прав», то теперь он берёт за основу «гарантии безопасности и права, откуда вытекает вопрос статуса».

Но прагматизм Пашиняна по Карабаху не единственное, что вызывает разочарование у оппозиции. Отдельный угол для атаки обеспечивает недвусмысленная готовность премьера к нормализации отношений с Турцией. Импульс дипломатической оттепели дали сделанные в минувшем году заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна о необходимости и важности диалога между двумя странами. После этого Анкаре и Еревану удалось наладить практические контакты. Затем, в начале этого года российская сторона обеспечила площадку для первой встречи специальных представителей двух государств, вице-спикера парламента Рубена Рубиняна и бывшего посла Сердара Кылыча.

Снайперы на крыше

В краткосрочной перспективе вероятность жёстких столкновений между полицией и демонстрантами в Армении сохраняется на достаточно высоком уровне. Тем более что местные правоохранительные органы пошли по пути массовых задержаний оппозиционных активистов, продемонстрировавших готовность к радикальным мерам.

Ещё в конце апреля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выпустила серьёзное предупреждение на фоне уличных акций.

СНБ сообщает, что в настоящее время в Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, в связи с чем призываем не поддаваться возможным провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от недопустимых практик разжигания ненависти, вражды, подстрекательства к насилию, — говорилось в заявлении пресс-службы ведомства.

Управляющий директор итальянской консалтинговой компании по геополитической разведке и оценке рисков Special Eurasia Сильвия Болтук со ссылкой на свои источники проинформировала, что американская дипмиссия в Ереване даже разместила на своей крыше снайперов «для контроля над ситуацией», что стало тревожным признаком. Не исключено, что армянскому руководству на фоне столь мощных антиправительственных выступлений грозит серьёзный внутриполитический кризис, резюмирует исследовательница.