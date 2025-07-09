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09 июля 2025 в 11:51

В ГД отреагировали на высказывания главы фонда кино Абхазии о россиянах

Депутат Якубовский назвал оскорбительными слова главы фонда Абхазии о россиянах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкие высказывания Александра Басарии, называющего себя учредителем и президентом неофициального фонда кино Абхазии, в адрес российских туристов являются проявлением глупости либо намеренной провокацией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий посоветовал ему молчать, чтобы «не выставлять страну дураком».

Когда некий персонаж с громким титулом «глава неофициального фонда» позволяет себе называть российских туристов угрозой, возникает один вопрос: это глупость или сознательная провокация? Неуважение к российским гражданам и элементарное непонимание экономических реалий — это уже не просто некомпетентность… И, как говорится, если нечего сказать, лучше промолчать, чтобы не выставлять страну дураком, — сказал депутат.

Якубовский подчеркнул, что Басария не представляет власти Абхазии и является частным лицом, возглавляющим организацию без официального статуса. По его словам, подобные заявления не только оскорбительны, но и наносят ущерб имиджу Абхазии как гостеприимного туристического направления.

Ранее Басария извинился в Facebook (деятельность в РФ запрещена) перед российскими туристами. Он отметил, что сожалеет о своих словах, и добавил, что настоящую угрозу стране представляют провокационные высказывания.

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