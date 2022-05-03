Армянская оппозиция анонсировала создание временного правительства Представитель армянской оппозиции Сагателян анонсировал создание временного правительства

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Представитель армянской оппозиции, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян анонсировал создание временного правительства после требуемой отставки премьера Никола Пашиняна. Об этом он заявил на митинге во вторник, 3 мая, пишет «Интерфакс».

После ухода Никола будет сформировано правительство национального согласия. Оно будет временным. В него войдут профессионалы, лучшие представители нашего общества, которые возьмут на себя ответственность по выводу страны из кризисного положения, — сообщил Сагателян.

Вице-спикер армянского парламента добавил, что акции протеста и гражданского неповиновения продолжатся в среду, 4 мая. Он призвал граждан с полудня до двух часов дня перекрывать и блокировать улицы, проспекты. Сагателян призвал школьников и студентов не посещать завтра учебные заведения, а их родителей — участвовать в акциях неповиновения.

Завтра в парламенте Армении день «правительственного часа», на котором будет присутствовать Никол Пашинян. Мы должны собраться здесь, чтобы представить ему общественное требование об отставке, — заявил политик.

Ранее в Армении участники акции протеста перекрыли трассу Ереван — Арарат. Утром 3 мая группы оппозиционных активистов Армении снова вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие против его политики начали перекрывать центральные кварталы Еревана, создавая трудности для движения транспорта.