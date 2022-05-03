Протестующие в Армении перекрыли трассу Ереван — Арарат

В Армении участники акции протеста перекрыли трассу Ереван — Арарат, сообщает Aysor. Утром 3 мая группы оппозиционных активистов Армении снова вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие против его политики начали перекрывать центральные кварталы Еревана, создавая трудности для движения транспорта.

По данным Telegram-канала Yerevan․Today, протестующие также перекрыли трассу Ереван — Эчмиадзин, которая ведёт к международному аэропорту Звартноц.

Как сообщает Sputnik Армения, акции протеста почти одновременно прошли сразу в нескольких областях страны. Жители перекрыли трассы Севан-Варденис, Армавир-Арташат, Гюмри-Ереван, Ванадзор-Спитак и Апаран-Аштарак.

По последним данным, сотрудники полиции Армении в ходе массовых акций протеста, которые проходят в разных городах республики, задержали более 220 человек.

Ранее один из лидеров протестного движения Артур Ванецян заявил, что оппозиция стремится к тому, чтобы на улицы вышло как можно больше людей, это является основной задачей. По словам Ванецяна, у организаторов протестов есть чёткий план, но иногда ситуация развивается стихийно и от этого зависит тактика действий.

Новая фаза антиправительственных выступлений началась в минувшие выходные, когда в Ереван подтянулись группы оппозиционеров, начавшие шествие из других городов республики. Причиной для недовольства стали прозвучавшие не так давно высказывания Пашиняна о том, что международное сообщество ждёт от Еревана снижения планки требований по карабахскому вопросу. Его слова были интерпретированы как признак готовности двигаться к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.