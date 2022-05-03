Армянская оппозиция отказалась от переговоров с властью

Артур Ванецян / Фото Асатур Есаянц/РИА Новости

Оппозиция не ведёт никаких переговоров с властью и продолжает настаивать на своих требованиях, заявил один из лидеров протестного движения в Армении за отставку премьер-министра Никола Пашиняна Артур Ванецян. Главной задачей он назвал вовлечение в акции протеста максимального количества людей, сообщает Sputnik Армения.

Мы продолжаем оставаться на улице с народом, каких-либо переговоров с властью не ведём, никаких договорённостей не имеем. Мы продолжаем настаивать на своих требованиях, — сказал он.

Он добавил, что оппозиция стремится к тому, чтобы на улицы вышло как можно больше людей. Это является основной задачей. По словам Ванецяна, у организаторов протестов есть чёткий план, но иногда ситуация развивается стихийно и от этого зависит тактика действий.

Новая фаза антиправительственных выступлений началась в минувшие выходные, когда в Ереван подтянулись группы оппозиционеров, начавшие шествие из других городов республики. Причиной для недовольства стали прозвучавшие не так давно высказывания Пашиняна о том, что международное сообщество ждёт от Еревана снижения планки требований по карабахскому вопросу. Его слова были интерпретированы как признак готовности двигаться к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

Утром 3 мая активисты вновь вышли на улицы армянской столицы с антиправительственными лозунгами. Они начали перекрывать центральные кварталы, создавая трудности для движения транспорта. Полиция задержала около 30 протестующих.